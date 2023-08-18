Немецкий депутат АдГ Шмидт заявил о неспособности Украины победить Россию
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«В любом случае всё закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно», — указал он.
Также политик отметил, что конфликт на Украине сжигает огромные суммы средств западных стран.
«Нам нужно срочно пересмотреть санкционную политику, которая бьёт по экономике Германии, и налаживать нормальные конструктивные отношения с Россией», — заключил Шмидт.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.
Также в СК России отметили, что до начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран.