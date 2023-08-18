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Немецкий депутат АдГ Шмидт заявил о неспособности Украины победить Россию

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Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся одержать победу над Россией.
Немецкий депутат АдГ Шмидт заявил о неспособности Украины победить Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«В любом случае всё закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно», — указал он.

Также политик отметил, что конфликт на Украине сжигает огромные суммы средств западных стран.

«Нам нужно срочно пересмотреть санкционную политику, которая бьёт по экономике Германии, и налаживать нормальные конструктивные отношения с Россией», — заключил Шмидт.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.

Также в СК России отметили, что до начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран.

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