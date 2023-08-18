Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся одержать победу над Россией.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В любом случае всё закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно», — указал он.

Также политик отметил, что конфликт на Украине сжигает огромные суммы средств западных стран.

«Нам нужно срочно пересмотреть санкционную политику, которая бьёт по экономике Германии, и налаживать нормальные конструктивные отношения с Россией», — заключил Шмидт.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.

Также в СК России отметили, что до начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран.