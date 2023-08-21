Myśl Polska: не менее 10 тысяч поляков погибли в конфликте на Украине
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Как отмечает издание «Российская газета» со ссылкой на материал, многие из них числились в польской армии или в резерве.
При этом на линию фронта их отправляли как «добровольцев».
Ранее сообщалось, что наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. По ним сразу отработали российские артиллеристы, флаг там больше не поднимали.
22 июля в Минобороны России заявили, что во время группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.