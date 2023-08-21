Не менее 10 тыс. поляков погибли в ходе конфликта на Украине — большая часть из них числится в качестве добровольцев ВСУ или наёмников, сообщает Myśl Polska.

Как отмечает издание «Российская газета» со ссылкой на материал, многие из них числились в польской армии или в резерве.

При этом на линию фронта их отправляли как «добровольцев».

Ранее сообщалось, что наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. По ним сразу отработали российские артиллеристы, флаг там больше не поднимали.

22 июля в Минобороны России заявили, что во время группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.