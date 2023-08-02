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Наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области

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Наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. По ним сразу отработали российские артиллеристы, флагов там больше не поднимали. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Буря.
Наёмники попытались поднять флаг Польши на позициях ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Напротив подразделения командира дислоцируются в том числе и польские наёмники, переговоры бойцов часто слышны в эфире, рассказал военный.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали», — сказал Буря.

Наблюдательный пункт был уничтожен «буквально через час», отметил он.

Буря отметил, что ВСУ обучают своих мобилизованных прямо у линии соприкосновения.

22 июля в Минобороны России заявили, что во время группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.

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