США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российский президент Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом.

Такое заявление в статье для The National Interest сделали консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

«Вашингтону пора добиваться мира, особенно с учётом того, что Россия может начать новое наступление в 2024 году», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, ущерб, нанесённый репутации США и альянса НАТО, будет «колоссальным».

Ранее в Der Tagesspiegel заявили, что Запад принудит Киев к переговорам после провала контрнаступления.

Также, по мнению аналитика Шона Белла, Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине.