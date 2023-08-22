NI: США должны достичь мира на Украине, пока Россия не одержала победу
Такое заявление в статье для The National Interest сделали консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.
«Вашингтону пора добиваться мира, особенно с учётом того, что Россия может начать новое наступление в 2024 году», — говорится в публикации.
По словам аналитиков, ущерб, нанесённый репутации США и альянса НАТО, будет «колоссальным».
Ранее в Der Tagesspiegel заявили, что Запад принудит Киев к переговорам после провала контрнаступления.
Также, по мнению аналитика Шона Белла, Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине.