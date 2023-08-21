Tagesspiegel: Запад принудит Киев к переговорам после провала контрнаступления

Западные страны заставят Украину пойти на переговорный процесс с Россией после провала контрнаступления украинской армии, пишет газета Der Tagesspiegel.

Как пишет газета, в данный момент появляется всё больше признаков того, что контрнаступление ВСУ не закончится успехом.

Эксперты предполагают, что после провала Вашингтон может снизить военную поддержку Киеву.

Кроме того, отмечает газета, страны Запада могут оказать давление на украинских властей и заставить их пойти на переговоры с Россией, при этом продолжая поставлять Киеву вооружение.

Ранее СМИ писали, что заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины может свидетельствовать о том, что власти Киева вынудят пойти на мирные переговоры.