Узнать больше

Wiadomości Wrocław: группа польских фанатов избила и ограбила двух украинцев

Короткая ссылка
В польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины.

Об этом пишет Wiadomości Wrocław.

По данным портала, в начале августа 17 фанатов местной футбольной команды, вооружённые дубинками и мачете приехали к месту проживания двух украинцев.

«Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности», — говорится в статье.

Кроме того, у украинцев украли 4000 zł.

Отмечается, что шесть человек были привлечены к ответственности, пять злоумышленников оказались под надзором полиции.

Ранее в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать.

Также сообщалось, что украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить