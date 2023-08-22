Wiadomości Wrocław: группа польских фанатов избила и ограбила двух украинцев

В польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины.

Об этом пишет Wiadomości Wrocław.

По данным портала, в начале августа 17 фанатов местной футбольной команды, вооружённые дубинками и мачете приехали к месту проживания двух украинцев.

«Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности», — говорится в статье.

Кроме того, у украинцев украли 4000 zł.

Отмечается, что шесть человек были привлечены к ответственности, пять злоумышленников оказались под надзором полиции.

Ранее в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать.

Также сообщалось, что украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно.