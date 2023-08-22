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NN: прибывшего на Гавайи Байдена у аэропорта встретили десятки протестующих

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Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местный портал News Now.

Отмечается, что в руках у людей были плакаты с надписями «слишком поздно», «следовало приехать раньше».

По данным портала, после приземления Байден пересел на борт вертолёта и совершил облёт острова.

Ранее Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

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