NN: прибывшего на Гавайи Байдена у аэропорта встретили десятки протестующих
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местный портал News Now.
Отмечается, что в руках у людей были плакаты с надписями «слишком поздно», «следовало приехать раньше».
По данным портала, после приземления Байден пересел на борт вертолёта и совершил облёт острова.
Ранее Байден забыл название пострадавшего от пожаров гавайского острова Мауи.
Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.