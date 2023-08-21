Зеленский: Греция примет участие в подготовке лётчиков ВСУ на истребителях F-16

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Греция примет участие в обучении лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию истребителей F-16.

Об этом он написал в Telegram.

«Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16», — говорится в сообщении Зеленского.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Нидерландов и Дании отправить Украине партию истребителей F-16 американского производства «хорошим днём» для Украины и Европы.

21 августа Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.