NYP: Байден лжёт о своих успехах на фоне ухудшения жизни американцев

Президент США Джо Байден продолжает предвыборное турне, в ходе которого он безостановочно рассказывает об успехах своей экономической политики. Однако цифры показывают, что все аргументы в пользу «байденомики» являются дезинформацией, пишет газета New York Post.

С момента прихода Байдена к власти инфляция в США подскочила до 15%, а цены на товары первой необходимости выросли почти на 25%, указывается в материале.

Так, среднестатистический американец стал тратить на повседневные товары на $709 в месяц больше.

Несмотря на нанесённый ущерб, команда Байдена не может перестать лгать, отмечает издание.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Байден перешёл на жуткий шёпот, говоря об экономических достижениях.

Также стало известно, что США потеряли $5,9 трлн за последний год.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.