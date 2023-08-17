Daily Mail: Байден начал жутко шептать в ходе встречи в Белом доме
На видео, которое приводит газета, Байден заявил, что его политика была названа «байденомикой» газетами Financial Times и The Wall Street Journal.
«Но знаете, что? Она работает», — сказал Байден шёпотом.
Издание отмечает, что американский лидер использовал шёпот для демонстрации успехов климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.
Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.