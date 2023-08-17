Daily Mail: Байден начал жутко шептать в ходе встречи в Белом доме

Президент США Джо Байден перешёл на жуткий шёпот, говоря об экономических достижениях, пишет газета Daily Mail.

На видео, которое приводит газета, Байден заявил, что его политика была названа «байденомикой» газетами Financial Times и The Wall Street Journal.

«Но знаете, что? Она работает», — сказал Байден шёпотом.

Издание отмечает, что американский лидер использовал шёпот для демонстрации успехов климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.

Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.