Депутат Нидерландов раскритиковал премьера за решение поставить F-16 Украине

Нидерландский депутат-социалист Яспер ван Дейк раскритиковал премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче на Украину истребителей F-16 без согласования с парламентом.

«Поставка F-16 на Украину — это далекоидущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с палатой представителей, особенно когда правительство уходит в отставку», — написал в Twitter.

Ранее оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте об отставке.

Также Рютте отмечал, что Нидерланды пока не могут уточнить, сколько истребителей F-16 поставят Киеву.

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине.