Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать истребители F-16 Украине
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что F-16 украинскому президенту Владимиру Зеленскому пообещал поставить уходящий в отставку глобалист Марк Рютте.
При этом Филиппо выразил предположение, что на досрочных парламентских выборах 22 ноября победит «Партия свободы».
«Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал политик.
Ранее оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте об отставке.
Также Рютте отмечал, что Нидерланды пока не могут уточнить, сколько истребителей F-16 поставят Киеву.