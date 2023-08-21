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Филиппо: Нидерланды могут отказаться передавать истребители F-16 Украине

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Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды, вероятно, не смогут отправить истребители F-16 Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что F-16 украинскому президенту Владимиру Зеленскому пообещал поставить уходящий в отставку глобалист Марк Рютте.

При этом Филиппо выразил предположение, что на досрочных парламентских выборах 22 ноября победит «Партия свободы».

«Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал политик.

Ранее оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте об отставке.

Также Рютте отмечал, что Нидерланды пока не могут уточнить, сколько истребителей F-16 поставят Киеву.

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