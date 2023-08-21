Япония планирует 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС «Фукусима-1»

Власти Японии планируют принять решение о сроках начала слива очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» 22 августа.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

По его словам, 22 августа пройдёт заседание профильных министров, в ходе которого обсудят меры по обеспечению безопасности в ходе слива и противодействие недостоверной информации.

«На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — сказал министр.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с фукусимской АЭС.

9 августа представители Китая и России направили Японии претензии в связи с планами Японии выполнить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».