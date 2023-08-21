Узнать больше

Япония планирует 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС «Фукусима-1»

Короткая ссылка
Власти Японии планируют принять решение о сроках начала слива очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» 22 августа.
Япония планирует 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС «Фукусима-1»
  • AP
  • © Hiro Komae

Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

По его словам, 22 августа пройдёт заседание профильных министров, в ходе которого обсудят меры по обеспечению безопасности в ходе слива и противодействие недостоверной информации.

«На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — сказал министр.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с фукусимской АЭС.

9 августа представители Китая и России направили Японии претензии в связи с планами Японии выполнить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить