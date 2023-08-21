Япония планирует 22 августа утвердить сроки начала слива воды с АЭС «Фукусима-1»
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Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
По его словам, 22 августа пройдёт заседание профильных министров, в ходе которого обсудят меры по обеспечению безопасности в ходе слива и противодействие недостоверной информации.
«На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — сказал министр.
В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с фукусимской АЭС.
9 августа представители Китая и России направили Японии претензии в связи с планами Японии выполнить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».