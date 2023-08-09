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Китай и Россия направили Японии претензии на фоне планов Токио сбросить воду с «Фукусимы»

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Представители Китая и России направили Японии претензии в связи с планами Японии выполнить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», заявили в МИД КНР.
Китай и Россия направили Японии претензии на фоне планов Токио сбросить воду с «Фукусимы»
  • AP

«Китай и Россия совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды», — приводит заявление ТАСС.

30 июня глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где осмотрит объекты аварийной АЭС «Фукусима-1».

7 июля в пресс-службе Минприроды России заявили об обеспокоенности решением властей Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в открытую морскую среду.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС.

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