МИД: Японии стоит озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, вместо того чтобы рассуждать об объекте, находящемся в тысячах километров от Японии, руководству этого государства следует озаботиться своими «проблемами в области ядерной безопасности».

«Например, ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС, которая имеет прямые негативные проекции на интересы соседних государств, в том числе России», — отметила она.

30 июня глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где осмотрит объекты аварийной АЭС «Фукусима-1».

7 июля в пресс-службе Минприроды России заявили об обеспокоенности решением властей Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в открытую морскую среду.