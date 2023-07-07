Минприроды России выразило обеспокоенность сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима»

В пресс-службе Минприроды России заявили об обеспокоенности решением властей Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в открытую морскую среду.

«Вызывает обеспокоенность то, что японская сторона не предоставляет исчерпывающих данных по концентрациям радионуклидов в водах, предназначенных к сбросу в морскую среду, в открытых источниках», — цитирует министерство РИА Новости.

В Минприроды подчеркнули, что Япония не представила в конкретном и прозрачном для анализа виде этапы очистки вод с АЭС, что вынуждает усилить мониторинг морской среды, а также местной флоры и фауны.

Ранее в Китае запретили импорт продуктов из десяти японских префектур из-за решения властей Японии сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1».