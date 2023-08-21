Автопроизводитель Audi ограничил дилерам доступ к своему ПО
Об этом пишут «Известия».
«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, где требуется программирование», — отмечается в статье.
При этом, по данным газеты, доступ к ПО для владельцев машин этой марки был ограничен уже два месяца назад.
Отмечается, что альтернативного программного обеспечения для Audi пока нет.
Ранее Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения.
При этом отмечается, что продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года.