Автопроизводитель Audi ограничил дилерам доступ к своему ПО

Немецкий автомобильный концерн Audi стал третьей компанией, которая ограничила российским дилерам доступ к своему программному обеспечению.

Об этом пишут «Известия».

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, где требуется программирование», — отмечается в статье.

При этом, по данным газеты, доступ к ПО для владельцев машин этой марки был ограничен уже два месяца назад.

Отмечается, что альтернативного программного обеспечения для Audi пока нет.

Ранее Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения.

При этом отмечается, что продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года.