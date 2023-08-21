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Автопроизводитель Audi ограничил дилерам доступ к своему ПО

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Немецкий автомобильный концерн Audi стал третьей компанией, которая ограничила российским дилерам доступ к своему программному обеспечению.

Об этом пишут «Известия».

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, где требуется программирование», — отмечается в статье.

При этом, по данным газеты, доступ к ПО для владельцев машин этой марки был ограничен уже два месяца назад.

Отмечается, что альтернативного программного обеспечения для Audi пока нет.

Ранее Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения.

При этом отмечается, что продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года.

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