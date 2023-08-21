Карлсон: Вучич рассказал о крахе экономики Европы из-за конфликта на Украине
Об этом он написал в Twitter.
По словам телеведущего, один из высказанных Вучичем тезисов был о том, что украинский конфликт «сокрушил европейскую экономику».
При этом Карлсон отметил, что конфликт на Украине вредит всем, за исключением, возможно, России в долгосрочной перспективе.
Ранее Вучич заявил, что Сербия готовится к сильнейшему давлению по вопросу санкций против России.
Также в CNN отмечали, что Сербия остаётся союзником России, несмотря на давление Запада.