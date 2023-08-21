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Карлсон: Вучич рассказал о крахе экономики Европы из-за конфликта на Украине

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Популярный американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и услышал от него о крахе европейской экономики в результате конфликта на Украине.

Об этом он написал в Twitter.

По словам телеведущего, один из высказанных Вучичем тезисов был о том, что украинский конфликт «сокрушил европейскую экономику».

При этом Карлсон отметил, что конфликт на Украине вредит всем, за исключением, возможно, России в долгосрочной перспективе.

Ранее Вучич заявил, что Сербия готовится к сильнейшему давлению по вопросу санкций против России.

Также в CNN отмечали, что Сербия остаётся союзником России, несмотря на давление Запада.

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