Захарова прокомментировала заявление Зеленского о «Белгороде взамен на членство в НАТО»
Ранее Зеленский в ответ на просьбу репортёра прокомментировать возможность обмена части украинской территории на членство в Североатлантическом альянсе заявил, что Украина готова «обменять Белгород на членство в НАТО».
Захарова предположила, что у президента Украины случилась передозировка, передаёт РИА Новости.
18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.