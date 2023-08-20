Захарова прокомментировала заявление Зеленского о «Белгороде взамен на членство в НАТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готов «обменять Белгород на членство в НАТО».

Ранее Зеленский в ответ на просьбу репортёра прокомментировать возможность обмена части украинской территории на членство в Североатлантическом альянсе заявил, что Украина готова «обменять Белгород на членство в НАТО».

Захарова предположила, что у президента Украины случилась передозировка, передаёт РИА Новости.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.