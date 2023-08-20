Узнать больше

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о «Белгороде взамен на членство в НАТО»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готов «обменять Белгород на членство в НАТО».

Ранее Зеленский в ответ на просьбу репортёра прокомментировать возможность обмена части украинской территории на членство в Североатлантическом альянсе заявил, что Украина готова «обменять Белгород на членство в НАТО».

Захарова предположила, что у президента Украины случилась передозировка, передаёт РИА Новости.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить