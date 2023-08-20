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Посол: ответ России при атаке на Минск будет всеми возможными вооружениями

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Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов в интервью телеканалу СТВ заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на Россию.
Посол: ответ России при атаке на Минск будет всеми возможными вооружениями
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии российская сторона будет считать это нападением на Россию.

«Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — сказал посол.

9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных Запада.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей.

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