Посол: ответ России при атаке на Минск будет всеми возможными вооружениями

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов в интервью телеканалу СТВ заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на Россию.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии российская сторона будет считать это нападением на Россию.

«Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — сказал посол.

9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных Запада.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей.