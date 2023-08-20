Посол: ответ России при атаке на Минск будет всеми возможными вооружениями
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии российская сторона будет считать это нападением на Россию.
«Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — сказал посол.
9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных Запада.
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей.