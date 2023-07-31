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МИД: учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей.

«В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, совместные учебно-боевые центры могут быть созданы практически для всех видов войск.

Отмечается, что сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. 

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возмущение США военно-ядерным сотрудничеством Москвы и Минска лицемерно.

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