МИД: учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей
«В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, совместные учебно-боевые центры могут быть созданы практически для всех видов войск.
Отмечается, что сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возмущение США военно-ядерным сотрудничеством Москвы и Минска лицемерно.