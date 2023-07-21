Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что график был обнародован в заявлениях президента России Владимира Путина.
«Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось, в этой области нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть ядерного оружия перемещена в Белоруссию, полностью этот процесс завершат до конца года.