Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику

Работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что график был обнародован в заявлениях президента России Владимира Путина.

«Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось, в этой области нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть ядерного оружия перемещена в Белоруссию, полностью этот процесс завершат до конца года.