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Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику

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Работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику.
Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии идёт по графику
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что график был обнародован в заявлениях президента России Владимира Путина.

«Мы исходим из того, что он остаётся в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось, в этой области нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть ядерного оружия перемещена в Белоруссию, полностью этот процесс завершат до конца года.

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