Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия в Белоруссию завершат до конца года
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По его словам, пункты размещения ядерного оружия полностью подготовили месяц назад.
«Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше, полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Также белорусский лидер сообщил, что Минск не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.