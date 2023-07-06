Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия в Белоруссию завершат до конца года

Большая часть ядерного оружия перемещена в Белоруссию, полностью этот процесс завершат до конца года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, пункты размещения ядерного оружия полностью подготовили месяц назад.

«Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше, полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Также белорусский лидер сообщил, что Минск не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия.