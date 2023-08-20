Шольц: ФРГ активно помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что Берлин должен оказывать помощь Киеву и активно это делает, будучи вторым по величине донором помощи стране.
При этом Шольц подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перерос в войну между Россией и НАТО.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пройдёт некоторое время, западные власти устанут и будут умолять о переговорах по Украине.
Обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО больше не верит в победу Украины.