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Шольц: ФРГ активно помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ оказывает помощь Украине, но не хочет, чтобы конфликт перерос в войну НАТО с Россией.
Шольц: ФРГ активно помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Берлин должен оказывать помощь Киеву и активно это делает, будучи вторым по величине донором помощи стране.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перерос в войну между Россией и НАТО.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пройдёт некоторое время, западные власти устанут и будут умолять о переговорах по Украине.

Обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО больше не верит в победу Украины.

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