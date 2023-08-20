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СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации

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СМИ объединения БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации.
СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации
  • Gettyimages.ru

Соответствующая задача включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге.

«Мы должны... эффективно опровергать искажённые сообщения и фальшивые новости», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее в МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС.

Также в банке БРИКС заявили, что для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий.

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