СМИ стран БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации

СМИ объединения БРИКС договорились бороться с фейками и искажением информации.

Соответствующая задача включена в план действий СМИ стран БРИКС, принятый на шестом медиафоруме объединения в Йоханнесбурге.

«Мы должны... эффективно опровергать искажённые сообщения и фальшивые новости», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее в МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС.

Также в банке БРИКС заявили, что для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий.