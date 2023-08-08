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В МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Новый банк развития БРИКС может способствовать корректировке и усовершенствованию глобальных финансовых, банковских и валютных систем.
В МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на конференции «Иран и БРИКС: перспективы партнёрства и сотрудничества» в Тегеране.

«Создание Нового банка развития БРИКС, не разрушая существующие [механизмы], может сыграть важную роль в корректировке и усовершенствовании глобальных финансовых, банковских и валютных систем», — приводится его заявление в Telegram-канале ведомства.

Он также назвал важным шагом усилия стран объединения по «снижению торговых издержек, в том числе за счёт стремления использовать национальные валюты».

Ранее президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф заявила, что для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий.

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