В МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Новый банк развития БРИКС может способствовать корректировке и усовершенствованию глобальных финансовых, банковских и валютных систем.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на конференции «Иран и БРИКС: перспективы партнёрства и сотрудничества» в Тегеране.

«Создание Нового банка развития БРИКС, не разрушая существующие [механизмы], может сыграть важную роль в корректировке и усовершенствовании глобальных финансовых, банковских и валютных систем», — приводится его заявление в Telegram-канале ведомства.

Он также назвал важным шагом усилия стран объединения по «снижению торговых издержек, в том числе за счёт стремления использовать национальные валюты».

Ранее президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф заявила, что для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий.