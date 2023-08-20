Кеннеди-младший: поставки Украине F-16 станут катастрофой для всего человечества
Об этом он написал в соцсети X.
«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кеннеди-младший добавил, что поставки американских истребителей «не предотвратят коллапса Украины».
Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что поставка F-16 на Украину не повлияет на исход СВО.
Также российский посол в США Анатолий сравнил решение США поставить Киеву F-16 с поездом без тормозов.