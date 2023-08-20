Кеннеди-младший: поставки Украине F-16 станут катастрофой для всего человечества

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества.

Об этом он написал в соцсети X.

«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кеннеди-младший добавил, что поставки американских истребителей «не предотвратят коллапса Украины».

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что поставка F-16 на Украину не повлияет на исход СВО.

Также российский посол в США Анатолий сравнил решение США поставить Киеву F-16 с поездом без тормозов.