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Кеннеди-младший: поставки Украине F-16 станут катастрофой для всего человечества

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества.

Об этом он написал в соцсети X.

«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кеннеди-младший добавил, что поставки американских истребителей «не предотвратят коллапса Украины». 

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что поставка F-16 на Украину не повлияет на исход СВО.

Также российский посол в США Анатолий сравнил решение США поставить Киеву F-16 с поездом без тормозов.

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