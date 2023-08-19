Депутат Миронов заявил, что поставка F-16 на Украину не повлияет на исход СВО

Возможная поставка F-16 на Украину не повлияет на исход спецоперации, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции», — написал он в Telegram.

По словам Миронова, передача не самых новых самолётов киевскому режиму не сможет остановить российскую армию.

Он добавил, что для США передача подобных истребителей — последний вид вооружений, которые они могут позволить передать Украине. Дальше — только переговоры.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке на Украину американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов.

Также председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно.