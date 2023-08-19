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Посол Антонов сравнил решение США поставить Киеву F-16 с поездом без тормозов

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Решение о поставке на Украину американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — сказал он.

По мнению дипломата, американская администрация загнала себя в тупик и принимает «новые безумные решения» для выхода из ситуации.

Антонов подчеркнул, что предоставление военной помощи Украине становится всё менее популярно среди американцев, однако это не останавливает власти США.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США.

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