CNN Brasil: банк БРИКС может выпустить единую цифровую валюту объединения
Об этом информирует телеканал CNN Brasil.
«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит её и станет её регулятором», — говорится в публикации.
Касиану отметил, что данный процесс может быть реализован поэтапно и занять несколько лет.
Ранее в МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС.
Также в Банке БРИКС заявили, что для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий.