CNN Brasil: банк БРИКС может выпустить единую цифровую валюту объединения

Новый банк развития может стать эмитентом единой цифровой валюты стран БРИКС, считает глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану.

Об этом информирует телеканал CNN Brasil.

«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит её и станет её регулятором», — говорится в публикации.

Касиану отметил, что данный процесс может быть реализован поэтапно и занять несколько лет.

Ранее в МИД Ирана заявили о перспективах Нового банка развития БРИКС.

Также в Банке БРИКС заявили, что для перехода развивающихся стран на торговлю в нацвалютах нет препятствий.