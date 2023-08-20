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AgoraVox: внуки украинцев заплатят за кассетные снаряды от США

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Обозреватель издания AgoraVox заявил, что за получение кассетных боеприпасов от США заплатят следующие поколения украинцев.

«Жертвами будут их внуки, а не дети в США. И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», — говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что во время вьетнамской войны США бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами. 

При этом, по его словам, последствия американских бомбардировок «продолжили убивать детей и взрослых» спустя более чем 50 лет после окончания обстрелов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август.

Также сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами вопреки заявлениям США.

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