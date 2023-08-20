Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут удержать контроль над Купянском
«Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску», — цитирует экс-разведчика РИА Новости.
При этом Риттер отметил, что киевский режим бросает в бой свои последние резервы.
По его словам, ВСУ «находятся на грани полного краха». Поэтому, как заявил бывший разведчик, условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия.
Ранее Риттер заявлял, что ВСУ могут потерять Купянск и Харьков из-за провала.
Также он рассказал, что Россия уничтожает технику ВСУ ещё в тылу.