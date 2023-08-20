Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире U.S. Tour of Duty, что ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском.

«Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску», — цитирует экс-разведчика РИА Новости.

При этом Риттер отметил, что киевский режим бросает в бой свои последние резервы.

По его словам, ВСУ «находятся на грани полного краха». Поэтому, как заявил бывший разведчик, условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия.

Ранее Риттер заявлял, что ВСУ могут потерять Купянск и Харьков из-за провала.

Также он рассказал, что Россия уничтожает технику ВСУ ещё в тылу.