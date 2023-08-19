Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России уничтожают технику и личный состав украинской армии ещё до переброски на передовую.

В эфире U.S. Tour of Duty он отметил, что ВС России могут наносить удары вглубь территории Украины, и ВСУ несут большие потери ещё до того, как отправляются на фронт.

По словам бывшего разведчика, удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон боевикам украинской армии.

Ранее Риттер вновь предрёк Украине потерю Одессы, если киевские власти откажутся признать поражение.

Журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times заявил, что Украина с Купянском может потерять ключевой транспортный узел.