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Экс-разведчик ВС США Риттер вновь предрёк Украине потерю Одессы

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Бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom вновь предрёк Украине потерю Одессы, если киевские власти откажутся признать поражение.
Экс-разведчик ВС США Риттер вновь предрёк Украине потерю Одессы
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

По его словам, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный уже «бросает в бой последних людей».

«Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — отметил он.

Риттер выразил мнение, что если киевский режим откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу, и для этого у российской стороны есть все необходимые ресурсы.

«Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим всё больше прорывов российских войск на линии фронта», — добавил он.

Ранее Риттер уже заявлял, что ВС России могут освободить Одессу после разгрома ВСУ.

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