Экс-разведчик Риттер: ВС России могут освободить Одессу после разгрома ВСУ
- РИА Новости
«Украинцы ведут опасную игру. ...Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придётся освободить Одессу», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Россия будет вынуждена продолжать спецоперацию, разгромить ВСУ и освободить Одессу, Николаев и Харьков.
Он отметил, что после освобождения Россия не отдаст эти города.
Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.