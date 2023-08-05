В случае затягивания украинского конфликта российские войска разгромят ВСУ и освободят Одессу, заявил бывший разведчик американских войск Скотт Риттер.

«Украинцы ведут опасную игру. ...Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придётся освободить Одессу», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Россия будет вынуждена продолжать спецоперацию, разгромить ВСУ и освободить Одессу, Николаев и Харьков.

Он отметил, что после освобождения Россия не отдаст эти города.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.