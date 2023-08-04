Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил об отказе солдат ВСУ наступать из-за провалов

Экс-советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, огромное число граждан Украины власти заставили участвовать в боевых действиях. При этом они видели, что их соотечественники погибали в бессмысленных атаках при попытках прорыва российской линии обороны.

«Теперь они отказываются идти в наступление», — сказал Макгрегор.

Он также заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому докладывают о том, что всё больше украинских военных стали сдаваться в плен России, поскольку они считают это единственным шансом выжить.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с начала украинского наступления Вооружённые силы Украины потеряли почти 2 тыс. боевых машин и танков, из которых 25 — Leopard.