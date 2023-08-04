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Экс-разведчик США Риттер заявил о наличии у России ресурсов для освобождения Харькова

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﻿Вооружённые силы России имеют ресурсы, которые позволят им в случае необходимости освободить Харьков, считает бывший разведчик американских войск Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил о наличии у России ресурсов для освобождения Харькова
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, украинские войска находятся на грани краха.

«Резервы, которые есть у России, могут позволить её военным легко взять Харьков», — сказал Риттер.

Экс-разведчик считает, что Россия не стремится к взятию украинских городов, а проводит освобождение территорий согласно целям СВО.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.

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