Экс-разведчик США Риттер заявил о наличии у России ресурсов для освобождения Харькова
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, украинские войска находятся на грани краха.
«Резервы, которые есть у России, могут позволить её военным легко взять Харьков», — сказал Риттер.
Экс-разведчик считает, что Россия не стремится к взятию украинских городов, а проводит освобождение территорий согласно целям СВО.
Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.