﻿Вооружённые силы России имеют ресурсы, которые позволят им в случае необходимости освободить Харьков, считает бывший разведчик американских войск Скотт Риттер.

Соответствующее заявление он сделал эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, украинские войска находятся на грани краха.

«Резервы, которые есть у России, могут позволить её военным легко взять Харьков», — сказал Риттер.

Экс-разведчик считает, что Россия не стремится к взятию украинских городов, а проводит освобождение территорий согласно целям СВО.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.