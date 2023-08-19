AT: Украина может потерять контроль над Купянском

Журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times заявил, что Украина с Купянском может потерять ключевой транспортный узел.

Он отметил, что ВС России быстро продвигаются вперёд на Харьковском направлении и вскоре атакуют Купянск, который является ключевым железнодорожным узлом, необходимым Украине для доставки боеприпасов и грузов для украинской армии.

По словам Брайена, украинскому президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что ВС Украины не смогли совершить прорыв на передовой и в ходе контрнаступления понесли большие потери, поэтому вынуждены использовать резервные войска.

Ранее генерал бундесвера Андреас Марлоу заявил, что украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ.

18 августа Военная хроника заявила о серии мощных прилётов по ВСУ под Купянском.