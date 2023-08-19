Генерал бундесвера Марлоу: украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ
Об этом информирует Reuters.
«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев», — сказал генерал.
По его словам, профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие из них погибли или получили ранения.
«Поэтому им нужны свежие кадры военачальников», — добавил военный.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 40 тыс. человек.