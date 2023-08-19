Генерал бундесвера Марлоу: украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ

Генерал бундесвера Андреас Марлоу заявил, что украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ.

Об этом информирует Reuters.

«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев», — сказал генерал.

По его словам, профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие из них погибли или получили ранения.

«Поэтому им нужны свежие кадры военачальников», — добавил военный.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 40 тыс. человек.