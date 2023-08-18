Командир «Ахмата»: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 40 тысяч человек
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«У них потери только в одном данном «контрнаступе» уже вышли за 40 тыс. человек только безвозвратными потерями», — цитирует Алаудинова РИА Новости.
Он добавил, что с каждым днём украинская армия теряет всё больше человек.
Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными.