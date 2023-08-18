Командир «Ахмата»: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 40 тысяч человек

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления превысили 40 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«У них потери только в одном данном «контрнаступе» уже вышли за 40 тыс. человек только безвозвратными потерями», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Он добавил, что с каждым днём украинская армия теряет всё больше человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными.