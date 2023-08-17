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Экс-разведчик США заявил, что ВСУ могут потерять Купянск и Харьков из-за провала

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Украина может лишиться Купянска и Харькова из-за провалов ВСУ, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Экс-разведчик США заявил, что ВСУ могут потерять Купянск и Харьков из-за провала
  • AP

«Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падёт. А дальше Харьков», — цитирует его РИА Новости.

Риттер предположил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение к началу осени, о чём говорят большие потери в рядах ВСУ.

«Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — пояснил он.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ отступают в Харьковской области и под Авдеевкой.

Он добавил, что украинское руководство не достигло результатов и загнало армию в тупик.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube отметил, что ВСУ бегут из-за успехов российских войск под Харьковом.

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