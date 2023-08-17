Украинские военные начали массово отступать под Харьковом из-за успехов российских войск, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

По его словам, ВС России не встретили сильного сопротивления на этом участке фронта — к этому привело нежелание властей США пойти на переговоры по урегулированию конфликта.

«Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ отступают в Харьковской области и под Авдеевкой.

Он добавил, что украинское руководство не достигло результатов и загнало армию в тупик.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что текущая обстановка для украинских военных на Купянском направлении осложнилась.