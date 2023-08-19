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ЦПВС: истребители F-35 опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что истребители F-35 опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в САР.

«19 августа с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолётов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — сказал Кулить.

Он отметил, что российские лётчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

Кулить добавил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий.

14 августа в ЦВПС заявили, что самолёты и беспилотники коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство в Сирии.

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