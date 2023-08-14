ЦПВС: самолёты и БПЛА коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство в Сирии

Истребители и беспилотники проамериканской антитеррористической «коалиции» за минувшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, в частности, нарушили воздушное пространство три пары истребителей F-35, одна пара самолётов F-16, две пары Typhoon и один многоцелевой беспилотник MQ-1C коалиции.

13 августа сообщалось, что дроны международной «коалиции» во главе с США за сутки 13 раз нарушили протоколы деконфликтации.