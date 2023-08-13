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БПЛА коалиции США 13 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

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Так называемая международная коалиция во главе с США за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
БПЛА коалиции США 13 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
  • © Staff Sgt. Jacob Connor

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C «коалиции».

Ранее стало известно, что беспилотники MQ-9 и LEAP американской «коалиции» в воскресенье, 6 августа, два раза опасно сближались с самолётами Су-35 ВКС России в Сирии.

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