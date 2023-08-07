ЦПВС: дроны «коалиции» США дважды опасно сближались с самолётами ВКС России над Сирией

Беспилотники MQ-9 и LEAP американской «коалиции» в воскресенье, 6 августа, два раза опасно сближались с самолётами Су-35 ВКС России в Сирии.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, опасное сближение сторон было зафиксировано в 10:00 в районе города Ракка.

«Зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 метров по дальности», — добавил Кулить.

Кроме того, он сообщил, что в 10:49 над Средиземным морем выявлено опасное сближение дрона MQ-9 «коалиции» с российским Су-35, которое составило менее 150 метров по высоте.

Третьего августа Минобороны России заявило о первых ночных учениях подразделений спецназа.