В сирийской Хаме впервые провели ночные учения ВКС России и спецназ САР

Подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России впервые провели тактические учения в ночное время, сообщает российское Минобороны.

«Подразделения специального назначения Сирийской Арабской Армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама», — говорится в сообщении.

Согласно замыслу учений, противник наступал на позиции правительственных войск и занял населённый пункт.

Российская авиация нанесла противнику огневое поражение, сирийский спецназ высадился в зону операции.

Ранее стало известно, что американский дрон MQ-9 опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Инцидент произошёл 30 июля в районе населённого пункта Ракка.