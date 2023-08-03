В сирийской Хаме впервые провели ночные учения ВКС России и спецназ САР
«Подразделения специального назначения Сирийской Арабской Армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама», — говорится в сообщении.
Согласно замыслу учений, противник наступал на позиции правительственных войск и занял населённый пункт.
Российская авиация нанесла противнику огневое поражение, сирийский спецназ высадился в зону операции.
Ранее стало известно, что американский дрон MQ-9 опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Инцидент произошёл 30 июля в районе населённого пункта Ракка.