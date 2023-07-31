МО России: проамериканская коалиция шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
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Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в ходе брифинга.
По его словам, это произошло в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы.
«Зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил Гуринов.
Ранее стало известно, что американский дрон MQ-9 опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Инцидент произошёл 30 июля в районе населённого пункта Ракка.