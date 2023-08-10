Самолёты и беспилотники коалиции США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Самолёты и беспилотники так называемой международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что беспилотники MQ-9 и LEAP американской «коалиции» в воскресенье, 6 августа, два раза опасно сближались с самолётами Су-35 ВКС России в Сирии.