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Истребители F-35 коалиции опасно сблизились с Су-35 ВКС России в Сирии

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Два истребителя F-35 коалиции, во главе которой стоит США, опасно сблизились с двумя самолётами Су-35 ВКС России во время планового полёта российской авиации вдоль южной границы Сирии.
Истребители F-35 коалиции опасно сблизились с Су-35 ВКС России в Сирии
  • AP

Об этом доложил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9,1 тыс. м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолётами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — заявил он.

Он рассказал, что за сутки «коалиция» девять раз нарушила протокол деконфликтации. Также было зафиксировано 20 нарушений тремя парами F-35, тремя парами F-16, двумя парами истребителей Rafale, одной парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми дронами MQ-1C коалиции в районе Эт-Танф.

14 августа в ЦВПС заявили, что самолёты и беспилотники коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство в Сирии.

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